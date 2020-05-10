تراند اليوم : شاروخان يجسد شخصية البروفيسور في “لاكاسا دي بابيل” الهندية

أكد المخرج الإسباني أليكس رودريجو، مخرج المسلسل الأعلى مشاهدة عالميا على موقع نتفليكس “لاكاسا دي بابيل” أنه سيختار كلا من شاروخان وأيوش مان كورانا وممثل التاميل فيجاي لبطولة العمل إذا ما كان سيقدم نسخة هندية من المسلسل.

وبعد سؤاله عن الأصلح بوجهة نظره من نجوم بوليوود لتقديم أدوار البطولة رشح رودريجو، خلال مقابلة تليفزيونية، كلا من ممثل التاميل فيجاي أو أيوشمان كورانا في دور البروفيسور خاصة بعد الفيديو الذي ظهر به الأخير عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل قريب من البروفيسور وهو يعزف مقطوعة بيلا تشاو حيث نجح في إقناع المخرج الإسباني الذي تابع كذلك الكثير من أعمال نجم بوليوود علي حد قوله.

وقال المخرج إن أجيث كومار سوف يناسب دور بوجوتا، أما عن دور برلين الأكثر تعقيدا والدور الذي يراه ميزان العمل فقال إن شاروخان هو الوحيد القادر على تقديمه ببراعة لن تتكرر.

وتابع أنه سيختار أليكس رانفير سينج في دور دينفير وذلك لأن النجم الهندي الملقب بغريب الأطوار يتطابق مع شخصية دينفير المركبة، كما اختار ماهيش بابو دنفر في دور تامايو.

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وكان الجمهور الهندي سبق المخرج الإسباني من خلال العديد من استطلاعات الرأي حول النسخة الهندية من المسلسل بعد نجاحه الساحق بأجزائه الـ4، إلا أن توقعات الجمهور وآراء المخرج لم تنطبق سوى على أيوش مان كورانا في دور البروفيسور.