تراند اليوم : لجنة الدراما – 6 مسلسات طاهرة و25 مسلسل ماشية فى البطال

أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس، تقريرها الثاني بخصوص الملاحظات والمخالفات المنسوبة للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، وتبيّن من الرصد وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلا شملت 4 مخالفات.

لتمنح لجنة الدراما 6 أعمال درامية شهادة الطهارة والعلامة الكاملة دون اى مخالفات، بينما انذرت 25 مسلسلا ماشيين يرتكبون 4 مخالفات لا تتناسب مع شهر رمضان المعظم .

وخلت 6 مسلسلات من أي ملاحظات، وهي “سكر زيادة وفلانتينو والاختيار وحب عمري والقمر آخر الدنيا وليالينا 80″، وكانت في الأسبوع الأول 4 مسلسلات فقط، حسب ما جاء في التقرير.

ولكم ان تتخيلوا ان عملا للزعيم عادل إمام .. قد مر دون اى ملاحظات ..لأ الفاظ ولا ايحاءات ولا سيجارة ولا كأس ولا غيرها … الاروع من هذا أن مسلسل سكر زيادة الذي تقوم ببطولته نجمات الإغراء في التسعينات خالية تماما من اي ايحاءات او مشاهد او كلمات خارجة.

وشملت الملاحظات ألفاظا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر ومشاهد للتدخين وشرب خمر، وإيحاءات جنسية ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

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وبحسب التقرير، احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، يليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، واحتلت مخالفات كود الطفل بـ5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

وأوضح التقرير خلو المسلسلات في الأسبوع الثاني من أي مشاهد تخالف معايير “تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف”.

وأشارت اللجنة برئاسة مجدي لاشين، إلى الانخفاض الكبير في حجم المشاهد التي اشتملت ألفاظا متدنيا وإيحاءات وتدخين، مقارنة بالأسبوع الأول الذي تم رصد 219 ملاحظه خلاله.

كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة في الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 28 ملاحظة في الأسبوع الثاني.