تراند اليوم : بيتر ميمى الطبيب البشرى الذى إحترف الإخراج

بيتر ميمى كاتب ومخرج مصرى ، تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة وعمل بمجال الطب، ثم حصل على دبلومة فى السينما وله عدة أفلام قصيرة .

بيتر من وهو فى كلية الطب و هو حاسس ان جواه حاجة تانيه ، جواه حلم وبعيد عن دراسته ، بعد التخرج و بعد ما إتعين مُعيد فى معهد الكبد قرر يقدم إستقالته و يبدأ يحقق حلمه ، بدأ العمل و دخل فى تجربة إخراج و إتنين و فشل و هنا ييجى الإصرار كده هو لم يمارس الطب ولم ينجح فى الإخراج لسه و اتداين و إتبهدل و إستلف فلوس من المقربين وباع الغالى و النفيس عشان يتعايش مع ظروف الحياة الصعبة جداً لحد ما ربنا اللى مبيضيعش تعب حد كرمه بفيلم الهرم الرابع اللى نجح جداً و بعده فيلم القرد بيتكلم و مسلسل الأب الروحى اللى كسر الدنيا بعده سلسلة مسلسل كلبش ١ و ٢ و ٣ و فى السنيما فيلم حرب كرموز و كازابلانكا وصولاً إلى مسلسل ( الإختيار ) .

بيتر ميمى دلوقتى ٣٣ سنة وأصبح من أهم المُخرجين فى مصر كل الحكاية أنه كان مؤمن بنفسه وماسابش حلمه لحد ما ربنا كرمه

مثال لازم يعرفه الشباب اليائس اللى بيسيب حلمه مع أول وقعة .