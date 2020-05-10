تراند اليوم : ابداع المخرج “رحمي” أظهر لنا أبداعية مسلسل بوجي وطمطم

مسلسل “بوجي وطمطم” هو أشهر مسلسل مصري للأطفال اتقدم في رمضان من بداية ظهور التليفزيون في مصر في الستينيات ولحد النهارده، وعلى مدار 18 جزء قدمهم المخرج محمود رحمي، مبتكر الشخصيات، كان كل جزء بيحمل رسالة مختلفة، وأول جزء من المسلسل ظهر سنة 1983، وكان فيه عدة شخصيات “عرائس” بيقدموا رسالة مفيدة للأطفال.

1- شخصيات مسلسل بوجي وطمطم كلها من ابتكار المخرج الراحل محمود رحمي، اللي كان كل سنة بيضيف شخصية جديدة للمسلسل.

2- أول موسم من بوجي وطمطم كان بيتكلم عن السلوكيات.

3- توالت الرسائل اللي كان بيقدمها المسلسل على مدار سنوات، وأهم المواسم هي (الفيل الجميل – محطة فلافيلو – حكايات مع بوجي وطمطم – الفانوس السحرى – بوجي وطمطم وأسرار جحا – حبيبتى اسمها مصر – أولاد القمر – رشيد).

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4- قام بصوت بوجي الفنان يونس شلبي، ودور طمطم الفنانة هالة فاخر، ودور طماطم الصغيرة تغريد العصفوري، ودور عم شكشك الفنان رأفت فهيم.

5- محمود رحمي مخرج ومصمم وصاحب فكرة مسلسل بوجي وطمطم من مواليد 1939 وتوفى عام 2001 بعد حالة نفسية سيئة سببها رفض التليفزيون عرض المسلسل في رمضان.

6- ابن المخرج محمود رحمي عمل نسخة جديدة سنة 2009 وسماها “بوجي وطمطم والكنز المفقود”، وأهداها لوالده، وشاركت في الإخراج والدته اللي كانت بتساعد الأب في الإخراج وعندها خبرة، وقام بصوت بوجي الفنان محمد شاهين، وقامت بصوت طمطم الفنانة إيمى سمير غانم.