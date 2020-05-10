كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 09:01 مساءً - نشرت النجمة “منى زكي” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، منشور يحتوي علي صوره لثنائي رجل يحمل امرأته بشكل رومانسي. وأضافت منى تعليق علي تلك الصوره، فقالت:”لا تحلمي عزيزتي فالشرقي لا يتمتع بمثل هذا الدلال”. ليفاجئها زوجها النجم “أحمد حلمي” بالرد الساخر “القاصف للجبهات”، حيث قال :”على أساس الشرقية ممكن تتشال أصلاً”، ليتفاعل الجمهور مع تعليق حلمي ومنشور منى زكي. ويتداولونه نشطاء السوشيال ميديا بشكل كثيف . Advertisements يُذكر أن أحمد حلمى ومنى زكي يُعدان أشهر وأنجح ثنائي في الوسط الفني، وقد ظهرا مؤخراً معاً في إعلان ترويجي لإحدى علامات السيارات. والذي حقق نجاحاً كبيراً وجعل أسمهما يتصدر محركات البحث وأصبحا “تريند” رقم 1 علي مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تنتقد الرجل الشرقي و رد قاصف للجبهات من أحمد حلمي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.