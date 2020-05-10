كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 09:01 مساءً - أجرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” لقاءا عبر تطبيق ” سكايب ” مع برنامج ” MBCTrending ” تحدثت من خلاله عن كواليس وقوعها في مقلب الفنان ” رامز جلال ” ببرنامجه ” رامز مجنون رسمي ” .
وأكدت فيفي عبده على عدم علمها مسبقا بما سيحدث لها في البرنامج أو بوجود مقلب معد لها .. وإنها ذهبت على أساس استضافتها في برنامج من تقديم ” أروى ” .
وما جعلها لا تشك في أي شئ هو وجودها طوال الوقت داخل الإستديو فلم تشك بظهور رامز جلال خاصة وأن معظم برامجه تكون في أماكن خارجية .
وأشارت فيفي عبده إلى أنه تم حذف أجزاءا كثيرة من الحلقة خاصة والتي تعرضت فيها للكهرباء فقالت : ” ممنتج الحلقة جامد جدا .. واتكهربت كهربا فظيعة ” .
وقالت إنها من عادتها أن تتعصب وتسب كثيرا إلا إنها بسبب الكهرباء وخوفها ظهرت هادئة وعلقت على ذلك قائلة : ” دي مش من طبيعتي أنا ممكن أقل أدبي لكن كنت بتكهرب ” .
وتابعت وهي تتوعد رامز جلال : ” ورسول الله ما هسيبه من إيدي بعد اللي عمله فيا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده تكشف الأجزاء المحذوفة من حلقتها في برنامج رامز مجنون رسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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