خاص- مروى غروب تعبر بنجاح الى عالم الأونلاين

على الرغم من غياب أعمالها الدرامية عن الشاشة خلال شهر رمضان قسراً بسبب فيروس كورونا، إلا ان شركة مروى غروب رفضت الغياب كلياً في شهر الصوم واطلت “اونلاين” عبر القناة الرسمية للشركة على موقع يوتيوب بمسلسل “لايت كوميدي” حمل عنوان “يا دللي يا انا” بطولة جيهان خمّاس وانور نور، كتابة رازي وردة، اخراج مكرم الريس.

المسلسل تدور أحداثه حول رجل وامرأة متزوجين لديهما مشاكل عديدة ولكن يضطران للالتزام بالحجر المنزلي في بيت واحد بسبب فيروس كورونا.

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يومياً يطل كل من أنور نور وجيهان خماس بحلقة جديدة لا تتعدى مدتها الـ 14 دقيقة ليضيفا بعض الأجواء المرحة من خلال نقل واقع بعض الثنائيات في هذه المرحلة الصعبة ولكن بقالب “لايت كوميدي”.

موقع “الخليج 365” رصد عدد المشاهدات بعد عرض 17 حلقة حتى اليوم، حيث لفتنا انه على الرغم من أن مدة كل حلقة لا تتعدى 14 دقيقة، فقد حصدت أكثر من 52 الف مشاهدة، وهذا يسجل للمنتج رموان حداد الذي قدّم مسلسل ضمن انتاج بسيط ولكن فكرة مميزة وعفوية، على أمل أن تكون هذه الخطوة هي البداية لانتاج أعمال درامية ضخمة وعرضها عبر قناة مروى غروب على يوتيوب التي سجلت أكثر من 233 ألف مشترك.