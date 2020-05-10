خاص- ستيفاني صليبا تتراجع وتخسر الرهان في رمضان

في رمضان 2019، أطلت ستيفاني صليبا بدور مميز ضمن أحداث مسلسل “دقيقة صمت” الى جانب النجم عابد فهد، حينها حقق العمل نجاحاً كبيراً.

“صليبا” أحبت أن تكرر التجربة مع “فهد” مرة ثانية من خلال مسلسل “الساحر” لكن العمل وقع في فخ التطويل وحصد انتقادات كثيرة من قبل الجمهور المتابع الذي خيّب المسلسل ظنه. خاصة لناحية شخصية ستيفاني صليبا التي لا تحقق أي خرق في المسلسل ولم تترك اي بصمة حتى الساعة، فيترتب عليها أن تعيد النظر باختياراتها في المرة المقبلة.

في نفس السياق، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال عن “كيف تقيّمون دور ستيفاني صليبا في مسلسل الساحر حتى اليوم؟.

Advertisements

حيث أتت النتيجة 53% ثانوياً و47% اساسياً وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

طبعاً تحاول ستيفاني جاهدة ان تتقدم في مهنة التمثيل وان تثبت نفسها كممثلة بطلة وتنافس نجمات الصف الاول ولكن هي وحدها مسؤولة عن اختياراتها.فبعد المنتج مروان حداد الذي تبناها وعبّد لها الطريق الى النجومية وبعد الادوار اللاحقة التي جمعتها بممثلين نجوم اسندت ظهر نجوميتها اليهم، فشلت هذه المرة في دور “كارمن” على الرغم من وقوفها الى جانب ممثل “عتيق” كعابد فهد للمرة الثانية ولكنها وافقت هذه المرة ووقعت شخصيا على مرسوم خفض رتبتها من ممثلة بدور بطولة الى ممثلة بدور مساند وثانوي كون “كارمن” اداة فقط لاظهار شخصية “مينا” والاضاءة عليها والدوران حولها دون تحقيق أي مكسب اضافي لها هذا العام.

مسلسل “الساحر” يعرض خلال شهر رمضان المبارك على شاشة الـ”LBCI” وتلفزيون أبوظبي بطولة عابد فهد الذي تلقى انتقادات أيضاً على اختياراته. (لقراءة الخبر: خاص- السحر ينقلب على الساحر عابد فهد)