خاص- الجمهور يطالب ندى أبو فرحات وطلال الجردي بإعادة النظر بادوارهما

يطل كل من الممثلين المميزين ندى أبو فرحات وطلال الجردي في مسلسل “اولاد آدم” الذي يعرض خلال شهر رمضان عبر شاشة MTV اللبنانية ومنصة شاهد.

المسلسل يحقق نسبة مشاهدة عالية جداً ويحصد أبطاله النجاح، لكن العمل أيضاً يضم عدة وجوه تمثيلية تركت بصمتها المميزة في عالم الدراما ومنها طلال الجردي وندى أبو فرحات بأدوار مساندة.

في نفس السياق، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال عن “طلال الجردي في دور مساند في مسلسل “اولاد آدم”؟”

أتت النتيجة 53% يُلام هو على اختياره و47% تُلام شركة الانتاج على اعطائه الدور وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

أيضاً وجه موقع “الخليج 365” سؤالاً عن الممثلة ندى ابو فرحات التي تشارك في نفس العمل وحول “هل انتم راضين عن اختيارها لدوريها في مسلسل “آولاد آدم” و “النحات”؟.

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فأتت النتيجة 62% تستحق افضل و 38% هذا ما تستحقه.

لا بد من الإشارة الى ان ندى وطلال دائماً ما يتحدثان عن أنهما لا يهتمان كثيراً حول مساحة الدور بقدر ما يهتمان بالدور نفسه لأن باعتقادهما ان مشهداً واحداً مؤثراً يغني عن عدة مشاهد لا تضيف الى سيرة الممثل ولكن هذا التبرير المهني لم يعد سارياً كثيراً في زمن يًجلس فيه أي منتج أي جميلة على عرش النجومية وتخرج في اليوم التالي لتدعي بغرور وتعجرف انها نجمة الدراما…

اختيار الدور الصعب والمركب يعتبر احياناً اضافة لكل ممثل باحث عن التميز والريادة وتحدٍ مهني يحدد احترافه وتفوفه. ولكن تكرار ااممثل لذلك والقبول بدور ثانوي مساند في كل مسلسل يعتبر ايضاً استسلاماَ وتراجعاً عن حقه في النجومية التي يستحيل ان يسلبه احد اياها دون موافقته.

ولكن في المقابل لا بد من الاعتراف ايضا ان مهنة التمثيل في لبنان ” ما بتطعمي خبز” فيضطر كل ممثل على الموافقة على اي دور لكسب رزقه ولقمة عيشه على حساب ما يستحق.

يبقى ان نعترف ان هذين الممثلين اللبنانين النجمين هما فخر الدراما اللبنانية وحتى العربية لأن في رصيدهما نجاحات وانجازات وجوائز وثقة المشاهد اللبناني بهما… لذا سنسمح لانفسنا اليوم بالطلب من المنتجين اللبنانيين اولا والعرب ثانياً ان يفوا هذين النجمين وسواهم حقهم على الشاشة وان يؤمنوا من جديد بموهبتهم ويؤمّنوا لهم ادوارا تليق بمسيرتهم ونجوميتهم.

نذكر ان المسلسل يضم نخبة من النجوم نذكر منهم: ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، رودني الحداد، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. انتاج شركة ايغل فيلمز التي على ما يبدو يفكر جمال سنان بإنتاج جزء ثان من العمل الذي يروي قصة درامية تراجيدية اجتماعية، تعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية وسط صراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.. فهل سيكون هناك جزءاً ثانياً من “أولاد آدم” سننتظر ونرى في الحلقة الاخيرة.