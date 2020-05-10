فتاة تحاول توريط جان يامان.. والجمهور يطالبه بعدم السكوت

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اتهمت فتاة النجم التركي جان يامان بأنه كان يتواصل معها ويرسل لها الرسائل التي تحمل بعضها كلمات الغزل عبر حسابه الخاص على إنستغرام.

وقامت إحدى المجلات التركية بنشر رسائل خاصة بين جان يامان وتلك الفتاة، لتُثار حوله الشكوك وتُسجل بحقه فضيحة، خصوصاً مع تصريحاته الصادمة السابقة.

ولكن يبدو أن ما نُشر كان مجرد افتراء على النجم الشهير، إذ وعلى الرغم من أن المحادثة تبدو حقيقية حيث أُخذت كـ "سكرين شوت" من التطبيق نفسه، إلا أن بعض المختصين أثبتوا أن تلك الرسائل ليست أكثر من صور أُعدت مسبقاً من خلال برنامج الفوتوشوب.

وبعد معرفة الحقيقة طالب جمهور من الفنان التركي بعدم السكوت عن تلك الاتهامات التي تعرض له خصوصاً وأنه لطالما تعرض للظلم في مثل هذه الأمور.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان النجم التركي قد أثار الجدل منذ يومين عندما كشف في أحد تصريحاته بأنه يعتبر نفسه أجمل نجم في تركيا، وبأن الكثيرين يقولون له ذلك، ولذلك فهو لا يقارن نفسه بأي شخص آخر.

ولم يذكر النجم الشاب أيا من أسماء زملائه، بل جمعها كلها، وتابع: "لا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يقارنني بمظهرهم الجيد، هذا رأي غالبية الأتراك. كما أنني لم أعتمد على عامل الجمال لتحقيق النجاح، لكني عملت بجد لتحقيق سمعتي في عالم التمثيل".

أما على الصعيد الدرامي فيذكر أن الفنان التركي يستعد حالياً للبدء في تصوير مسلسله الجديد "السيد الخطأ" في 28 مايو/أيار، والذي تشاركه بطولته الفنانة والنجمة التركية أوزغي غوريل، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل.

هذا ويصادف اليوم عيد الأم في تركيا، وفي هذا الخصوص قامت والدة جان يامان بالتعبير عن سعادتها في هذا اليوم من خلال نشر صورة لها مع ابنها جان عبر خاصية "الستوري" في حسابها الخاص على إنستغرام، معلقةً عليها بالقول: "لحسن الحظ أنك عزيزي".