"فوشيا" يكشف تطورات أحداث مسلسل "البرنس" في حلقاته المتبقية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل مسلسل "البرنس" حجز مكانه بين قائمة الأكثر بحثًا وتداولًا بين الجمهور، خاصة أن قصته تحمل "تفاصيل مشوقة ومثيرة" تجعل المتابعين في حالة اشتياق لما سيدور في الحلقة التالية، ومنذ عرض أول حلقة والمسلسل في قائمة محرك البحث "غوغل" كما أحدث مشهد محاكمة محمد رمضان في مسلسل "البرنس" تفاعلًا أيضًا.

وتناول عدد من المغردين المشهد بسخرية واسعة بل نتيجة خطأ اعتبره المغردون فادحًا، فخلال مرافعة النيابة داخل المحكمة لإصدار الحكم على "رضوان البرنس" محمد رمضان، والتي أصدرت عليه حكما بالحبس 7 سنوات، وترحيله إلى السجن، لوحظ أن النيابة كانت متعنتة ضد "رضوان".

وبسبب هذا التعنت سخر متابعون من المشهد وكأن محمد رمضان ارتكب جرمًا كبيرًا كالقتل أو التخابر مع دولة أخرى رغم أن كل جريمته لا تتعدى كونها سرقة بالإكراه، إضافة إلى أن البعض قال إن المحاكمة باطلة لأن المحكمة لم تمكن المتهم من تقديم دفاعه ولم تسأله عن التهمة المنسوبة إليه.

وغرّد كيمو محفوظ قائلًا: "كنت هموت من الضحك وأنا أُشاهد مُرافعة النيابة في تُهمة السرقة في مسلسل البرنس وكأنها مُرافعة في قضية قتل ولا تخابر منتهى السطحية في إجراءات المُحاكمة المُبالغ فيها دي قضية سرقة يا بتاع قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي #ما رأيكم دام فضلكم".

وكتبت المحامي خالد حمود الشمري: "مسلسل البرنس، حصل خطأ قانوني يبطل المحاكمة برمتها بعد مرافعة النيابة مباشرةً حكمت المحكمة بسجنه 7 سنوات والخطأ هو لم تمكن المحكمة المتهم من تقديم دفاعه ولم تسأله عن التهمة المنسوبة إليه وهذا يبطل المحاكمة #محامي_بالحظر_الكلي".

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وعلم "فوشيا" من مصادر مقربة في المسلسل تفاصيل ما ستشهده الحلقات القادمة وما سيجرى فيها، حيث تتوسط الفنانة اللبنانية "نور" التي تجسد شخصية "علا" والتي كان يحبها "رضوان البرنس" قبل زواجه من نجلاء بدر، لدى صاحب العمل الذي تعمل به وهو "كمال بيه"، والذي يعمل على إخراج "رضوان" من محبسه كي يبدأ خطة الانتقام من أشقائه الذين قتلوا زوجته وابنه.

وأكدت المصادر أن "عادل" الشقيق الأصغر لـ"رضوان" سيكون له دور مؤثر في خطة الانتقام، للإيقاع بإخوته، إلا أن خطة انتقام "رضوان" ستشهد تدخلًا لم يكن في حسبان "رضوان" إذْ يكتشف "فتحي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، خيانة زوجته فدوى "روجينا" مع شقيقه "ياسر" الذي يجسده الفنان محمد علاء، وأنها ستكون "حامل" منه لأنه لا يُنجب فيقوم بقتله.

وسيكتشف "فتحي" احتفاظ "فدوى" بالتسجيل الصوتي الذي شهد تفاصيل مؤامرة أشقاء "رضوان" عليه الأمر الذي سيجعله يقتلها أيضًا، وسيكون ما يفعله محمد رمضان في خطته هو تخليص ابنته "مريم" من أيديهم لأنها ستتعرض للخطف من "عبير" التي تجسدها الفنانة رحاب الجمل، وذلك لمساومة "رضوان" وتهديده بها إلا أنه سيخلصها منهم.

وتدور حلقات مسلسل "البرنس"، حول "رضوان" الذي يجسده محمد رمضان وهو الأخ الأكبر لـ3 أخوة، وهم من أمهات مختلفة، ويمتلكون منزلا وورشة تصليح سيارات في منطقة شعبية، ويقترح "مقاول" على والدهم الذي يجسده الفنان عبدالعزيز مخيون شراء العقار لبناء برج سكني ويعرض مبلغًا ضخمًا لكن الأب يرفض ويوافقه رضوان ويعارضه باقي أبنائه، وبعد وفاته يبدأ الصراع بين الأشقاء على بيع المنزل، لكن يفاجأ الجميع بأن الأب نقل جميع ممتلكاته لابنه الأكبر رضوان.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان وأحمد زاهر وروجينا وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.