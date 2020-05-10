شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يداعب النجوم.. أحمد العوضى ملك الشر ودياب ميعرفش أعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد السباق الرمضاني لهذا العام تألق عدد من النجوم الذين جسدوا أدوار الشر فى مسلسلات رمضان، وداعب الجمهور النجوم من خلال كوميكسات للمشاهد التى أبدعوا في أدائها.

وبرز ثنائى الشر في مسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان وهما "روجينا وأحمد زاهر، أو "فتحى وفدوى" ومنذ عرض الحلقات وهما تريند على السوشيال ميديا، وأصبحا الحديث لدى الجميع بسبب المشاهد الكوميدية بينهما والإيفيهات الكوميدية منها "صاحب الفضل ويا عمرى وتوحا وغيرها".

وهناك أيضاً الفنان ادوارد الذي برع في شخصية "عبد المحسن" الشقيق الأكبر لبطل العمل محمد رمضان، وداعبه الجمهور بكوميكس بـ"جوز الرقاصة"، وغيرها من الكوميكسات أبرزها: "سجنت أخوك وقتلت مراته وابنه عشان مراتك ياجوز الرقاصة ياناقص".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وأشعل الفنان أحمد العوضى مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال شخصية "هشام عشماوى"، التي يجسدها في مسلسل "الإختيار"، وتفاعل الجمهور معه منذ أولى الحلقات بمشاركة الكثير من المنشورات، والتي يعبرون فيها عن آرائهم تجاه المسلسل وإعجابهم الشديد به.

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كما عبر الجمهور أيضا عن غضبهم الشديد من دور الإرهابي الخائن عشماوي، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، حتى طالب الجمهور بإعدام العوضي في ميدان عام، معبرين عن كرههم لهذه الشخصية، وشارك العوضي صفحته الشخصية "فيس بوك"، بعض تعليقات الجمهور عن دوره في المسلسل.

وكانت من ضمن التعليقات والكوميكس: "رسالة لـ أحمد العوضى .. اية ياراجل كمية الشر دى دا أسامة ابن لادن جمبك أسامة منير".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجى تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة "ON E" الساعة التاسعة مساءً.

دياب فى مسلسل "فرصة تانية" يجسد شخصية "مدحت" ويتاجر فى سيارات مضروبة، ومتزوج من "مريم" هبة مجدى ويعاملها أسوأ معاملة من ضرب وسب، كما أنه شخص استغلالى حيث ساوم زوجته على إخبار شقيقتها "ملك" بعلاقتها مع "زياد" أحمد مجدى بعدما فقدت الذاكرة، وفى الحلقات السابقة تحولت شخصية "مريم" من المرأة الضعيفة التي كانت مغلوبة على أمرها إلى القوية والمتسلطة لتأخذ حقها من دياب "مدحت" بعد ما تزوج عليها وداعب الجمهور مريم ومدحت بكوميكس ابرزها: "عيد ميلادى ومفكرتش تقولى كل سنة وانتى طيبة.. أنا ماليش في جو أعياد الميلاد أنا أعرف عاشورة ومولد النبى"، وعلق عليها دياب على صفحته الشخصية وكتب :"دا ناقص تقولى هاتلى هدية كمان.. شكلها مشفتش مشهد الممرضة".

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.