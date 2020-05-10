شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لأول مرة آنا دي ارماس تظهر بدون حبيبها بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد متابعو الثنائي بن أفليك وآنا دي ارماس علي رؤيتهما معاً أينما حلا على مدار الفترة الماضية، حيث دوماً ما يحرصان على التنزه معاً والظهور سوياً في أي مناسبة، ولكن منذ ساعات خالفت النجمة الكوبية الشابة القاعدة التي اعتادت عليها مع حبيبها الذى يكبرها بـ16 عاما، وظهرت وحدها في كاليفورنيا مثلما ذكر موقع ديلي ميل خلال تقرير قام بنشره مؤخراً.

بن إفيلك وآنا دي ارماس ظهرا مؤخراً أثناء مرورهما في أحد الشوارع وهما يرتديان نفس السلسلة التي تكمل كلاً منهما الأخرى، حيث اختارا ارتداءها تعبيراً من الثنائي عن حالة الحب التى يعيشانها حالياً معاً.



آنا دي ارماس

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وكان موقع ديلى ميل قد سلط الضوء قبل يومين علي علاقتهما من خلال فيديو قصير ظهرا خلاله الثنائى بن أفليك وآنا دى ارماس في الفترة الأخيرة، وذلك أثناء تجولهما أمام منزلهما حسبما أكد التقرير، الذى أضاف بأن الثنائى اعتادا على عدم الخروج وحدهما فقط، وإنما دوماً ما اعتادا على أن يكون برفقتهما كلابهما بهدف الترفيه عنهما دائماً كما يظهر فى الصور.



انا دي ارماس1

جدير بالذكر أن آخر أعمال أفيلك كان فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.