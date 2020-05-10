شكرا لقرائتكم خبر عن تترات الدراما من الحجار والحلو والأبنودى وحجاب إلى شيبة وحجاج وشاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ سنوات طويلة كان الجمهور ينتظر الكشف عن معرفة اسم المطرب الذى سيغنى تتر المسلسل الذى سيعرض فى شهر رمضان حيث كانت هذه المرحلة، يعد التتر فيها من نفس أهمية العمل ومضمونه أيضا، لذلك ظلت أغانى تترات هذه الأعمال خالدة عشرات السنين ويعشقها الجمهور حتى الآن، بل ستظل فى الذاكرة والوجدان.

كان من أهم النجوم الذين يبدعون فى تقديم هذه التترات من زمن الفن الجميل، الفنان محمد الحلو الذى قدم تترات الأجزاء الخمس لمسلسل "ليالي الحلمية"، والتى تعيش كلماتها فى وجدان الجماهير حتى الآن، حيث تقول كلماتها التى كتبها الشاعر الراحل سيد حجاب وصنع موسيقاها المبهرة ميشيل المصرى وتقول كلماتها:

"منين بيجي الشجن.. من اختلاف الزمن

ومنين بيجي الهوى.. من ائتلاف الهوى

ومنين بيجي السواد.. من الطمع والعناد

ومنين بيجي الرضا ..من الايمان بالقضا

من انكسار الروح في دوح الوطن

يجي احتضار الشوق في سجن البدن

من اختمار الحلم يجي النهار

يعود غريب الدار لـ أهل وسكن

ومن نجوم التترات فى هذا العصر أيضا الفنان الكبير على الحجار الذى قدم أهم التترات فى تاريخ الدراما العربية منها مسلسل "المال والبنون"، والذى كتب كلماتها الشاعر سيد حجاب، ولحنها ووزعها الموسيقار ياسر عبد الرحمن، وتقول كلماتها :

قالوا زمان دنيانا دنيا غرورة * وقلنا واللي تغره يخسر مصيره

قالوا الشيطان قادر وله ألف صورة * قلنا ما يقدر ع اللي خيره لغيره

إيه معنى دنيتنا وغاية حياتنا * إذا بعنا فطرتنا البريئة الرقيقة

إزاي نبص لروحنا جوا مراياتنا * إذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة

المال تجيبه الريح وتاخذه الهوايل * أما البنون يوم الحساب بيفوتونا

مال إيه ده لو كان مال قارون كله زايل * ولا غير عمايل الخير ياهو ينجدونا.

ومن التترات التى مازالت تعيش فى أذهان الجمهور أيضا، كانت تتر مقدمة مسلسل "أرابيسك"، وغنى كلمات تتر البداية والنهاية للمسلسل الفنان حسن فؤاد، من كلمات سيد حجاب، وألحان الموسيقار عمار الشريعى، وتقول كلماتها:

وينفلت من بين إيدينا الزمان

كأنه سحبة قوس فى أوتار كمان

وتنفرط الأيام.. عقود كهرمان

يتفرفط النور.. والحنان.. والأمان

وينفلت من بين إيدينا الزمان

الشر.. شرَّق وغرَّب.. داخل فى حوشنا

حوشوا.. لا ريح شاردة تقشقش عشوشنا

حوشوا.. شرارة تطيش.. تشقق عروشنا

وتغشنا المرايات.. تشوش وشوشنا

وتهيل تراب ع الهالة والهيلمان

وينفلت من بين إيدينا الزمان

الغش طرطش.. رش ع الوش بُوية

ما دريتش مين بلياتشو.. أو مين رزين

شاب الزمان.. وشقيقى مش شكل أبويا

شاهت وشوشنا.. تهنا بين شين وزين

ولسه ياما وياما حنشوف كمان

وينفلت من بين إيدينا الزمان

ومن التترات الخالدة أيضا تتر مسلسل "بوابة الحلوانى"، للفنان الكبير على الحجار، وكلمات الشاعر سيد حجاب، وألحان الراحل بليخ حمدى، وتقول كلمات الأعنية:

بندق ندق بوابة الحياة بالإيدين قومى

قومى .. قومى افتحى لولادك الطيبين قومى .. قومى

اللى بنى بنى مصر كان فى الأصل حلوانى

وعشان كده مصر يا ولاد مصر ياولاد حلوة الحلوات

Advertisements

اللى بنى بنى مصر كان فى الأصل حلوانى

وعشان كده مصر يا ولاد مصر ياولاد حلوة الحلوات

اللى بنى بنى مصر كان فى الأصل حلوانى

وعشان كده مصر يا ولاد مصر ياولاد حلوة الحلوات

وادى وبوادى و بحور و قصور و موانى توحيد وفكر وصلاة

تراتيل غنا وابتهالات

وكل ده فى مصر يا ولاد مصر ياولاد حلوة الحلوات

اللى بنى بنى مصر كان فى الأصل حلوانى

و عشان كده مصر يا ولاد مصر ياولاد حلوة الحلوات

اللى بنى مصر كان حلوانى يا ولداه حلوانى .. حلوانى.

أيضا من ضمن التترات المهمة التى مازال يتغنى بها الجميع ولا تمحى من ذاكرتهم، تتر مسلسل "الشهد والدموع"، وغنى تتر المسلسل الفنان على الحجار، من كلمات سيد حجاب أيضا، وألحان عمار الشريعى.

وتقول كلمات الأغنية:

تحت نفس الشمس

وفوق نفس التراب

كلنا بنجرى وراء نفس السراب

كلنا من أم واحدة أب واحد دم واحد

بس حاسين بإغتراب

بس حاسين بإغتراب

بين حنان الحب هل الغل جانا

من مرارة الغل جلجل صوت رجانا

نبكى من الغل اللي بيعكر حياتنا

و لا بالحب اللي هدهدنا و شجانا

تتر مسلسل "ذئاب الجبل"،أيضا من أبرز التترات التى مازلت محفورة فى أذهان الجمهور، للفنان على الحجار، وألحان الدكتور جمال سلامة، من كلمات الخال عبد الرحمن الأبنودى:

وتقول كلمات التتر

وخاصمنى يا زمانى

وارجع صالحنى تانى

نسِّينى اللى جرالى

فى العمر الأوَّلانى

يازمان حنون وغادر

أنا مين؟ ماتشوفنى تانى

الواد أبو ضحكه تطلع

م القلب الأخضرانى

واللى زارع فى صوته

فدَّان ورد وأغانى

مالى دِبْلِتْ وُرُودِى

وكاس همَّك سقانى

وأنت مزمزم قيودى

وكرباجك كوانى

يازمان ساعة ما بضحك

دمعى يملا حِفانى

والدنيا تضيق عليا

ويكرهنى مكانى

والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة الآن، هل انتهى عصر النجوم الذين قدموا التترات التى تعيش فى وجداننا إلى الآن أم هى سنة الحياة وأصبح الزمن الآن لـ شيبة وحسن شاكوش ومصطفى حجاج، وستمر الأيام ويأتى نجوم آخرون وتستمر عجلة الزمان.