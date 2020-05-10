عمرو سعد.. وفر ملابس وقائية للأطباء وفتح مقابر أسرته للمحتاجين منهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يغيب الفنان عمرو سعد عن السباق الرمضاني لهذا العام، بعد نجاحه العام الماضي، في مسلسل "بركة"، والذي ظهر فيه بدور مختلف نال إعجاب الجمهور وإشادة النقاد، ورغم غيابه في 2020، استطاع بعشرين ثانية فقط، هي مدة ظهوره ضمن أحداث مسلسل "الاختيار"، في تصدر قائمة المحتويات الرائجة على موقع "تويتر".

ظهور عمرو جاء كضيف شرف الحلقة 16، واقفًا في انتظار الرائد أحمد منسي، الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة، وحمل المشهد خفة ظل، وصفها الجمهور على "تويتر" بالكيمياء، ومن المقرر أن يستكمل عمرو باقي مشاهده اليوم الأحد 10 مايو في الحلقة 17.

- علق على ظهوره في "الاختيار"، قائلًا: "شرف كبير ليا إني أشارك في عمل كبير وعظيم مثل ‎الاختيار‎".

- عمرو سعد أطل على جمهوره هذا العام كضيف ومنافس للفنان أحمد السقا في برنامج "إغلب السقا".

- شهد عام 2019، عرض عملين له: مسلسل "بركة" وفيلم "حملة فرعون".

- اشتهر بإجادة تقديم الأعمال التي تدور في إطار من الأكشن.

- حقق شعبية كبيرة في لعب أدوار ابن البلد، في عدد من الأعمال الفنية التي خاض بطولاتها، كما أجاد في الشخصيات الصعيدية.

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- من أشهر أفلامه: "دكان شحاتة"، "الكبار"، "حديد"، "أسوار القمر"، "ريجاتا"، "مولانا"، و"كارما".

- ومن بين المسلسلات التي لعب بطولتها: "يونس ولد فضة"، "وضع أمني"، "شارع عبدالعزيز"، "مملكة الجبل".

- عمرو هو شقيق المطرب أحمد سعد، والذي وضع له أغاني أكثر من عمل فني، وحققا سويًا نجاحًا كبيرًا.

- اتجه مؤخرا "رابي" نجله الأكبر للتمثيل، وشاركه أكثر من عمل منها "يونس ولد فضة".

- أعلن مؤخرًا انتهائه من تجهيز المدافن الخاصة بالعائلة لاستقبال المحتاجين من الأطقم الطبية، المسئولين عن علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

- أعلن تبرعه لتوفير الملابس الطبية الوقائية لـ100 من الفريق الطبي، لحمايتهم من فيروس كورونا.

- أعلن في ديسمبر الماضي عن تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ على إدارة أعماله.