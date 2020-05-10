خالد أنور عن يسرا "الأستاذة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان خالد أنور صورة تجمعه بالفنانة يسرا، من كواليس مسلسل "خيانة عهد"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق خالد على الصورة :"الأستاذة". يذكر أن مشهد مقتل هشام نجل عهد ضمن أحداث مسلسل "خيانة عهد" حقق صدى واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي. مسلسل "خيانة عهد" بطولة: يسرا "عهد"، حلا شيحة "فرح"، عبير صبري "نادية، جومانا مراد "شيرين"، بيومي فؤاد "منعم"، خالد سرحان "مروان"، سلوى عثمان "آمال"، هنادي مهنى "سارة" وخالد أنور "هشام"، وتيام مصطفى قمر "علي"، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎

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