تراند اليوم : رامز يجبر حمو بيكا على أغنية " رامز جلال علّم عليّ"

وفي مشهد الثعبان اضطر حمو بيكا إلى الاستسلام لرامز، معتذرا لهاني شاكر وحلمي بكر.
كما أرغم رامز حمو بيكا على أغنية : رامز جلال علّم عليّ".
ويبدو أنو حمو بيكا تعرض لكدمات في يديه أثناء مقلب السقوط من المياه، حيث خرج ماسكا بيده.
وتقوم فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم تدور حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعة تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف علي كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.
وقد حسم القضاء المصري أمر الدعاوى المرفوعة ضد برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، والتي تطالب بوقف بثه.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، برفض الدعاوى القضائية التي تطالب بوقف بث برنامج رامز مجنون رسمي الذي تذيعه شبكة قنوات MBCخلال شهر رمضان.