أحمد الرافعي لـ "الوفد": تفاجأت بردود الفعل حول الإرهابي عمر الرفاعي في الاختيار

أعرب الفنان أحمد الرافعي، عن سعادته برود فعل الجمهور التي جاءت اليه عن شخصية عمر الرفاعي مفتي الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أنه توقع نجاح يفوق الخيال للعمل باكمله أثناء التصوير.

وأكد "الرافعي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" انه لم يتوقع الصدى الكبير الذي

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حدث عقب ظهور شخصية عمر الرفاعي، واضاف إلى أن منذ عرض الحلقة ال 15 وبدأ ظهوره وهو يتلقى التهنئة عن الدور بالإضافة إلى رود فعل السوشيال ميديا.

يشار إلى أن تدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح

المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.