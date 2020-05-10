احمد الرافعي يكشف لـ "الـوفـد" إستعداده لشخصية عمر الرفاعي في الاختيار

قال الفنان أحمد الرافعي، انه قبل قراءته عن الإرهابي عمر الرفاعي كان لابد أن يكون على درايه عن أبعاد الشخصية المتطرفة، واضاف أن هناك باب في علم النفس يدعى (سيكولوجية التطرف).

وأكد "الرافعي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" انه كان يجب أن يكون أيضا على وعي بالأساس الفكري والفلسفي بالشخيات المتطرفة بصفة عامة، واشار إلى أن الرفاعي كان عمر

كان شخص متأثر بوالده جدا الذي هو يعتبر واحدا من الرموز السلفية الجهاديه كما أنه من أهم منظري التيار القطبي المتشدد في جماعة الإخوان المسلمين.

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يشار إلى أن تدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام

2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.