بعد ظهوره في الاختيار.. عمرو سعد يتصدر التريند

تصدر النجم عمرو سعد لائحة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات العالمي "تويتر"، و"جوجل"، وذلك بعد ظهوره في مشهد لم يتعدَ الـ20 ثانية خلال نهاية الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة.

وظهر "سعد" في دور ضابط يتم تكليفه بعملية سرية جديدة مع أحمد المنسي، وسوف تظهر حلقة الليلة تفاصيل

أكثر، التي بات مشاهدي العمل ينتظرون عرضها بشغف أكثر.

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يذكر أن مسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله،

عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.