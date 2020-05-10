فيديو.. كارول سماحة تروج لأغنيتها "مش هعيش" على إنستجرام

نشرت الفنانة كارول سماحة مقطعًا من كليب أغنيتها "مش هعيش"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
الأغنية كلمات: أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي، وتم طرحها فيشهر أبريل الماضي وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب".
شاركت كارول أخيراً في أوبريت "أنت أقوى" مع عددمن نجوم الغناء في الوطن العربي وهم "محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، وائل جسار".
يأتي "أنت أقوى" حاملاً رسالة إيجابية في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد.
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