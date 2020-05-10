سام سعد يتوجه برسالة للطبقة الحاكمة من أجل صحة أطفال لبنان

ميرنا وليد - بيروت - تقدم الاعلامي ​سام سعد​ برسالة للطبقة الحاكمة وقال:"صحة أولادنا خط أحمر وعلى المعنيين أن يتحملوا المسؤولية

جانب الوزراء المعنيين في الوزارات التالية ..

وزير التربية السيد طارق مجذوب المحترم

وزير الداخليه السيد محمد فهمي المحترم

وزير الثقافة السيد عباس مرتضى المحترم

وزير الصحة السيد حمد حسن المحترم

تحية طيبة وبعد ..

رئيس لجنة النجوم من أجل لبنان أفضل سام سعد يطالب المعنيين الوزراء كل في مجاله بما يلي ..

صحة أولادنا وأبناؤنا خط أحمر .. ذقنا اللوعة مرة ولن نكررها .. نعم لإلغاء الإمتحانات ولا للعودة حالياً الى الصفوف .. هذا وإعطاء جميع الطلاب افادات نجاح ودفع الأهل ٥٠% من القسط المدرسي فقط دون اضافات .. وفي حال التفكير باعطاء دروس عن بعد فذلك للثقافة ولإنهاء برنامج دراسي لا غير .. كما ندعم لجان الأهالي المحقين بطلباتهم ..

ومن يرغب بغير ذلك فسيكون هو المسؤول المباشر .. فليتحمل كلّ مسؤوليته مباشرة ..هذا ونذكركم بأن قرار فتح المدارس الذي يصر البعض عليه هو مجزرة بحق الطلاب والأهل .. فالتخفيف من الاختلاط والاحتكاك هو حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب وعائلاتهم ..

الرجاء التعاون .. وبانتظار قرار الحسم النهائي على هذا الموضوع .

لجنة النجوم من أجل لبنان أفضل

الإعلامي سام سعد"

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