مايا دياب تقدم حفلها الجديد للمرة الأولى " virtual live show 360"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة ​مايا دياب​ عن حفلها الثاني الذي ستقدمه يوم الأربعاء بطريقة مبتكرة جدا ولأول مرة " virtual live show 360" وسيكون لمدة أطول من الحفل المباشر السابق على قناتها الخاصة على يوتيوب بتمام الساعة 11 بتوقيت بيروت والسعودية.

وستقدم مايا أغنيات خاصة عديدة خلال الحفل مع فرقة موسيقية .

وتستكمل مايا حفلاتها عبر مواقع التواصل للتواصل مع جميع المعجبين والمتابعين الذين يحبونها ويطالبونها بذلك في ظل التباعد والحجر المنزلي الذي نعيشه. أما الحفلة الثالثة، فستكون في عيد الفطر المبارك. وستكون مميزة بأفكارها الجديدة.

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