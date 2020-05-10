هذا أغرب ما قامت به هيفا وهبي في الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة ​هيفا وهبي​ في لقاء مباشر مع الممثلة هند صبري عن أغرب الاشياء التي حدثت معها خلال الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

وقالت هيفا بأنها قامت بطبخ الكشك وهو الأمر الذي اعتبرته أغرب ما فعلته خلال تلك الفترة، لترد عليها صبري بأنها قامت بطبخ الكشري، إلا أنه كان فاشلاً جداً.

وأضافت هيفا على طريقتها العفوية بأنها لم تتعلم شيئاً أبدا خلال فترة الحجر المنزل الا الشعور بالملل.

يذكر ان مسلسل هيفا الجديد كان قد تأجل بسبب الوضع الذي نعيشه بالفترة الاخيرة واقفال المطارات.

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