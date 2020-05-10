كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيحاءات جنسية ومخدرات.. 'الأعلى للإعلام' يصدر تقريره الثاني لمخالفات دراما رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدى لاشين، تقريرها الثانى بخصوص الملاحظات والمخالفات للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان.

وتبين من الرصد، وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلا شملت 4 مخالفات، وشملت الملاحظات ألفاظًا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر، ومشاهد للتدخين وشرب خمر، وإيحاءات جنسية، ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة، والتحريض على استخدام العنف ضدها.

Advertisements

وبحسب التقرير، فقد احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، ثم يليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، واحتلت مخالفات كود الطفل ب5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

ونوه التقرير، إلى أن المسلسلات خلت في الأسبوع الثاني من أية مشاهد تخالف معايير "تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف"، مشيرًا إلى الانخفاض الكبير فى حجم المشاهد التي اشتملت ألفاظًا متدنيا وإيحاءات وتدخين، مقارنة بالأسبوع الأول، الذي تم رصد 219 ملاحظة خلاله، كما انخفض معيار الألفاظ السوقية من 90 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 76 ملاحظة في الأسبوع الثاني، والتدخين من 57 ملاحظة في الأسبوع الأول إلى 28 ملاحظة في الأسبوع الثاني.

وخلت 6 مسلسلات من أية ملاحظات، وهي "سكر زيادة وفلانتينو والاختيار وحب عمري والقمر آخر الدنيا وليالينا 80"، وكانت في الأسبوع الأول 4 مسلسلات فقط.