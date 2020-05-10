رحاب الجمل: تلقيت رسائل بالقتل من مجهولين بسبب دوري بمسلسل «البرنس»

قالت الفنانة رحاب الجمل، إنها استنبطت شخصيتها الشريرة في مسلسل البرنس، بطولة الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر، من سيناريو المسلسل، والذي تسبب في حالة كره لها من الجمهور.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنها تفاجأت بردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها شخصية موجودة في كل أسرة مصرية.

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وأوضحت: «اكتشفت أن عبير البرنس شخصية هبلة وعبيطة، ولديّ إحساس أن الناس لو شافتني هيخنقوني وتلقيت تهديداً بالقتل بسبب شخصيتي في المسلسل، مؤكدة: «كلنا بنحب رضوان وياريت اللي يشوف عبير يقتلها».

وأكدت: «قرأت الشخصية كثيراً وحاولت تقليدها لحين الوصول إلى الأداء المناسب لتقديم الشخصية وفريق عمل المسلسل قدم ما عليه».

