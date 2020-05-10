تعرف على سعر الكلب الذي يظهر مع رامز جلال ببرنامج «رامز مجنون رسمي»

تساءل الكثيرون عن سبب تمسك الفنان رامز جلال بظهور روبوت هيئة «كلب» معه بحلقات برنامج «رامز مجنون رسمي» وما هي إمكانيات وسعر هذا الكلب؟.

روبوت الكلب من إصدارات شركة سوني العالمية، حيث يبلغ سعره 3000 دولار أمريكي، وهو ما يقرب من 50 ألف جنيه مصري.

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ويتميز الكلب بإمكانيات كبيرة، حيث يعتمد على الذكاء الاصطناعي المتطور به، فهو يستطيع تنفيذ الأوامر التي يوجهها له صاحبه، كما أنه يعبر عن مشاعر الفرح والغضب إذا وجهت له بعض الكلمات التي تدل على ذلك.

يستطيع الكلب الشهير باسم «بامبينو» اللعب مع صاحبه، كما أنه يذهب مسرعاً إلى شاحن الكهرباء الخاص به عندما تقترب البطارية الخاصة به من الانتهاء.

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