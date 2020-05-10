بالفيديو.. هيا الشعيبي تنهار باكية بعد وصف فهد الحيان لها بـ«الهبلة»

بكت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، على الهواء، أثناء استضافة الفنان حسن البلام لها، في برنامجه «سوالف رمضانية»، بسبب الانتقادات الحادة التي تعرضت لها مؤخرًا من الفنان السعودي فهد الحيان، ووصفه لها بـ«الهبلة».

وقالت هيا باكية: «أناشد وزير الإعلام إن الشباب اللي مثل هدول لازم تقعدون معاهم وتقولوا لهم عيب تطقون الفنانين».

وأضافت: «أنا عمري 41 سنة ومن صغري وأنا في هالمجال.. وإنت كفنان أو ناقد تقول ليه جايبين هالفنانة أنا عتبي على الحكومة.. ليش كده عيب أنا في بلدك وضيفة عندك».

وشن الفنان السعودي فهد الحيان حملة هجوم شرسة على سلسلة الأعمال الرمضانية وللفنانين على حد سواء، وظهر على إحدى الإذاعات السعودية عبر «إنستجرام»، مهاجمًا عددًا من الفنانين والمسلسلات، وكان هذه المرة معاتبًا الفنانة الكويتية «هيا الشعيبي» التي وصفها من خلال حديثه بـ«الهبلة».

وكان الحيان يعلّق على الانتقادات الكبيرة التي وُجّهت لهيا الشعيبي، والامتعاض الكبير في أدائها في المسلسل السعودي الكوميدي «مليار ريال»، والذي وصفه الكثير من النقاد بأنه «تهريج» ولا يليق أن يعرض على قناة سعودية حكومية.

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وكانت هيا الشعيبي تعرضت ولا زالت تتعرض للانتقادات الكبيرة على أدائها في مسلسل «مليار دولار»، واتهامها بالسخرية من الشعب السعودي، وكان ردها أن هناك الكثير من منتقديها المدسوسين عليها بهدف الإساءة إليها وهدم نجاحها.

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