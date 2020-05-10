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الناقد الفني طارق الشناوي يكشف السبب وراء اتهام غادة عبد الرازق له بالرشوة

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mai.ali 0 تبليغ

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قال الناقد الفني طارق الشناوي إنه تقدم بشكوى ضد الفنانة غادة عبد الرازق للمجلس الأعلى للإعلام، وشكوى أخرى لنقابة الصحفيين، والثالثة لنقابة الممثلين؛ بسبب اعتدائها اللفظي وتجاوزها ضده.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» أن حديثه عن الفنانة غادة عبد الرازق كان في مداخلة هاتفية لأحد البرامج حيث قال عنها إنها فنانة جيدة ولكن اختياراتها الفنية هذا العام لم تكن جيدة، وهو دليل على أن مسلسلها هذا العام لم يلق إقبالاً جماهيرياً.

 

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وأوضح أنه لا يجوز اعتداء لفظى وهتك عرض شخص ما، موضحاً: «غادة دائما ترتكب تجاوزات على السوشيال ميديا. هي حرة في نفسها إذا قررت أن تتجاوز، لكنها غير حرة في أن تتجاوز على الآخرين وأنا سآخذ حقي بالقانون».

وأكد: «أنه لم يلتق بها في حياته وأنها إنسانة مستعدة لتشويه سمعة الناس، كأن يقوم شخص بوضع قطعة مخدرات لشخص آخر ليفضحه ويلهي الناس.. لقد ارتكبت حماقة وانتهكت عرضي وستعاقب قانونياً».

 

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