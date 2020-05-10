تعرف على أجر ريهام عبد الغفور ببرنامج رامز مجنون رسمي

ظهرت الفنانة ريهام عبدالغفور بالحلقة الماضية من برنامج « رامز مجنون رسمي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة قناة mbc مصر.
وأكد رامز خلال الحلقة أنه هو الذي أصر على وجود ريهام معه بالبرنامج، رغم أنها كانت إحدى ضحايا مقالبه من قبل، ولم تحقق حلقتها النجاح نظراً لرد فعلها غير المفاجئ، لذلك سوف يحاول أن يرعبها خلال هذا المقلب.
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وأكد مصدر من داخل البرنامج أن ريهام حصلت على أجر بقيمة 25 ألف دولار، وهو ما يعادل 400 ألف جنيه مصري أو أكثر.
وأضاف المصدر أن ريهام رفضت في بداية الأمر المبلغ الذي كان من المفترض أن تحصل عليه، لأنها لم تكن تعلم بالمقلب من الأساس، ورفعت أجرها إلى الضعف، حيث اتفقت على الحصول على 15 ألف دولار، لكن بعد أن اكتشفت أنه برنامج رامز طلبت 30 ألف دولار، وبعد المفاوضات حصلت على 25 ألفاً.
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