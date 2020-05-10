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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر تلقيت تهديدات بالقتل بسبب "البرنس" والان مع التفاصيل
الأحد 10 مايو 2020
كشف احمد زاهر في تصاريح صحيفه عن كونه تلقى تهديدات بالقتل عبر السوشيال ميديا والهاتف، بسبب كراهية الجمهور للأفعال التي تقوم بها الشخصية، لكنه يؤمن أن التهديدات ليست جدية لذلك لم يقف كثيرا عند هذا الأمر.
ويقدم احمد زاهر شخصية "فتحي البرنس" ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، الذي يعرض في شهر رمضان، ويشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان واللبنانية نور وروجينا.
المسلسل الذي تتصاعد أحداثه بعد دخول رمضان إلى السجن، بسبب مكيدة من إخوته بقيادة "فتحي" الذي يسعى للسيطرة على الإرث الخاص بالعائلة.
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