«الثقافة المصريه» ترصد أكثر من 47 ألف زائر لاصداراتها على الموقع الرسمي

الأحد 10 مايو 2020

رصدت وزارة الثقافة على موقعها الالكتروني 47722 زيارة للاطلاع وتحميل اصداراتها بصيغة pdf والتى جاءت ضمن فعاليات مبادرة خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك خلال الفترة الماضية على المنصة الخاصة بالكتب http://releases.cg.eg حيث تصدرت القائمة إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ 24609 زيارة تلاها اصدارات المركز القومي للترجمة بـ 9636 زيارة ثم الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 6811 زيارة ، دار الكتب والوثائق بـ 3081 زيارة ، صندوق التنمية الثقافية بـ 2559 زيارة، اكاديمية الفنون 961 زيارة ، المجلس الاعلى للثقافة 453 زيارة ، المركز القومي لثقافة الطفل 156 زيارة.



وكانت الكتب العشر الأكثر إقبالا هى: مختارات من وثائق ثورة 1919 الصادرة عن دار الوثائق بـ 1599 زيارة، مذكرات الامام محمد عبده الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بـ 1406 زيارة، المهنة جغرافي الصادر عن هيئة الكتاب بـ 1221 زيارة ، الملل والنحل الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 934 زيارة ، صياد السمك الناطق وقصص اخرى للصغار ل مكسيم جورجي الصادر عن الهيئة العامة للكتاب بـ 810 زيارة ، اخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 767 زيارة، الجيش المصري في الحرب الروسية المعروفة بحرب القرم الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 725 زيارة، الجيش المصري البري والبحري على عهد محمد على بـ 651 زيارة ، المرشد الأمين للبنات والبنين الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 639 زيارة ، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك الصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بـ 595 زيارة.

كما حققت الزيارات الافتراضية للمتاحف القومية والتابعة لقطاع الفنون التشكيلية 2015 جولة شاهد خلالها الزائرون المقتنيات المعروضة وتعرفوا على تاريخها .