شكرا لقرائتكم خبر عن فنون أبها تطلق غدا فعالية" ليالي الفوتغرافيين" الرمضانية والان مع التفاصيل

الأحد 10 مايو 2020 تطلق جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء غد فعالية ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية" في نسختها الرابعة والتي تنفذها لجنة التصوير الضوئي عبر الاتصال المرئي. وأوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الفعالية ستكون ضمن برامج وفعاليات مبادرة (فنوننا في منازلنا) على مدار يومين بعدد من الورش التدريبية عبر منصات الكترونية إضافة لمشاركة عدد من الفوتوغرافيين للحديث عن تجاربهم .





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