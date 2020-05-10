مجلس المسؤولية الاجتماعية يطلق «مسابقة بيت القصيدة»

الأحد 10 مايو 2020

أطلق مجلس المسؤولية الاجتماعية بحفر الباطن «الفاء» مسابقة شعرية لشعراء محافظة حفر الباطن، وتأتي فكرة «مسابقة بيت القصيدة» من مواقف المملكة والقيادة في قرارتها لمواجهة جائحة «كورونا». إذ أعلن المجلس وبتوجيه من الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أن هذه المسابقة تأتي لإبراز دور جهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا، والقرارات الحكيمة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبعبارة «صحة الإنسان أولاً»، التي من خلالها تصدرت المملكة العربية السعودية دول العالم في مواجهة جائحة كورونا، وكان خطاباً للتاريخ صدح به خادم الحرمين الشريفين مخاطباً شعب المملكة، ومن يقيم عليها من مواطنين ومقيمين بأن من أولياتنا المحافظة على صحة الإنسان التي هي فوق كل اعتبار.



وبمتابعة حثيثه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لجميع الجهات الحكومية وخصوصاً القطاع الصحي، إضافة الى تحفيز جميع العاملين في قطاعات الدولة لبذل المزيد من الجهود.

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يذكر أن بيت الشعر الذي نظمه الشاعر الحائز على المركز الرابع في برنامج «شاعر المليون» لهذا الموسم محمد البندر:

«خط المرض بالأرض لون الخريف وقام سلمان ** واستل من بشته يد الغوث وامطرها غمامة»، هو البيت الذي سيكمله الشعراء الراغبون في المشاركة بـ 5 أبيات شعرية.

ومن هنا أتت مبادرة مجلس المسؤولية الاجتماعية بحفر الباطن (الفاء)، بمسابقة بيت القصيدة لشعراء محافظة حفر الباطن، ليسطروا إبداعاتهم الشعرية في محاكاة بيت القصيدة، وسيحكمها الشعراء (سعد الخلاوي - سلطان المريخي - خلف الضيف) وبمجموع جوائز 60 ألف ريال للمراكز الثلاثة الأولى.