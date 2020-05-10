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شكرا لقرائتكم خبر عن حنان شوقي تواصل تألقها في فوازير نجوم وإفيهات والان مع التفاصيل
الأحد 10 مايو 2020
واصلت النجمة حنان شوقي تألقها في فوازير نجوم وإفيهات فكرة وإخراج الكاتب الصحفي والإعلامي محمد سعد حيث اختارت أن تجسد شخصية الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس في مسرحية سك على بناتك من خلال الحلقة الجديدة من الفوازير التي حملت عنوان "على يدي " وقامت بأداء أحد افيهاته الشهيرة بطريقتها الكوميدية الخاصة .
فوازير نجوم وافيهات تذاع يوميا طوال شهر رمضان الكريم على قناة Hollywood Alsharq على اليوتيوب وتعد الأولى من نوعها في العالم حيث تطبق العزل المنزلي بشكل كامل فيقوم كل فريق العمل وكذلك النجم أو النجمة ضيف كل حلقة بالتصوير من منزله بمفرده دون الاضطرار للنزول والاختلاط بالناس حتى يحمي نفسه والاخرين من العدوى بفيروس كورونا طبقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية .
تدور فكرة الفوازير حول أشهر إفيهات نجوم الكوميديا بشكل جديد حيث يقوم نجوم الفن الحاليين بتجسيد مجموعة من المشاهد الكوميدية التي تضم الافيهات الشهيرة ويتم طرح سؤال على المشاهد في نهاية كل حلقة .
نجوم وإفيهات فكرة وإخراج الكاتب الصحفي والإعلامي محمد سعد وتقديم فاطمة طارق وهي ابنة شقيق الفنانة الكبيرة الراحلة نوال أبو الفتوح ؛ ومونتاج ومخرج منفذ خالد الوسواسي وجرافيك إيهاب سلامة ؛ كلمات الأغاني تامر راغب وألحان وتوزيع وغناء المطرب محمود الغرابلي وتذاع يوميا خلال شهر رمضان الكريم على قناة Hollywood Alsharq على اليوتيوب في التاسعة مساء .
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