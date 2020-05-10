غادة عبد الرازق تعتذر للناقد طارق الشناوى.. صور

الأحد 10 مايو 2020

شنت الفنانة غادة عبد الرازق، هجوماً على الناقد طارق الشناوي، بعدما قام الأخير بانتقاد مسلسلها سلطانة المعز، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية رمضان 2020، موجهة له العديد من الاتهامات، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام،



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وقامت بنشر صورة من لقاء الشناوي مع الإعلامية لميس الحديدي، وأكدت أن الشناوي يحصل على مبالغ مالية من أجل الكتابة عن الأعمال بشكل جيد، ودللت على ذلك من خلال تجربة سابقة لها بأنها دفعت له أموالا من أجل الكتابة بشكل جيد عن المسلسل حكاية حياة حينها.

ولكنها عادت عن هذه التصريحات، وقدمت بشكل رسمي اعتذارا للناقد طارق الشناوي، وأنها لم تقصد نهائيا إهانته، ولكن ما حدث هو خطأ غير مقصود من قبل المسؤولين عن صفحتها بالسوشيال ميديا، حيث نشرت من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، قائلة:” ما حدث خطاْ غير مقصود من قبل أحد المسؤولين عن إدارة السوشيال ميديا الخاصة بي”.

وأضافت:” لا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام، سواء اختلفنا او اتفقنا في الراي، وشكرا”، ليكون هذا الرد بمثابة اعتذار رسمي من غادة عبد الرازق للناقد طارق الشناوي.

يشار إلي أن الفنانة غادة عبد الرازق يعرض لها خلال ماراثون رمضان الحالي مسلسل سلطانة المعز، الذي يشارك في بطولته كل من محمود عبد المغني ودينا وكريم الأبنودي ومحمد لطفي وحسن حسني، ومن إخراج محمد بكير وﺗﺄﻟﻴﻒ إياد إبراهيم