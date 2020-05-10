شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري مطلوبة على جوجل السعودية بعد زواجها من الزعيم والان مع التفاصيل

الأحد 10 مايو 2020 تصدرت الفنانة داليا البحيري محرك بحث "جوجل" في السعودية بعد عرض الحلقة الـ 17 من مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام الذي تزوجته فيها





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