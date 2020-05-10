شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب آية قرآنية..هجوم شرس على إعلامي شهير والان مع التفاصيل

الأحد 10 مايو 2020 موجة من الغضب العارم تعرض لها الإعلامى الكويتى شعيب راشد، وذلك بعد استعانته بآية قرآنية واعتبره متابعوه نوعا من الاستهزاء بالقرآن والدين.

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