شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي" .. الليلة والان مع التفاصيل

الأحد 10 مايو 2020 في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" يظهر المطرب الشعبي كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.





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