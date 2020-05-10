بيت الشعر العربى: الأمسية الثامنة أون لاين الليلة بالتعاون مع نادى أدب دمياط

الأحد 10 مايو 2020

تحت عنوان "الشعر يجمعنا" يقوم بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بنشر قصيدة يوميا عبر شبكة الإنترنت والصفحة الرسمية للبيت عبر الفيس بوك، وتتنوع القصائد المقدمة لتشمل قراءات لشعراء من عصور ومدارس مختلفة ويتم إخراجها بشكل متميز، كما تقام الأمسية الإلكترونية الثامنة، فى التاسعة مساء اليوم الأحد 10 مايو، بالتعاون مع اللقاء الأسبوعى لنادى أدب دمياط .



يتضمن اللقاء فقرة مع الشاعر "عبد الرحمن الطويل" و ندوة بعنوان "مدن القاهرة القديمة"، الفقرة الثانية أمسية شعرية، يشارك فيها من الشعراء أحمد حافظ، أحمد النجار، حبيبة الزين، ريم أحمد، الضوى محمد الضوى، محمد عرب صالح، الفقرة الثالثة فاصل غنائى تشارك فيه: المطربة ندى الموجى، والعازفة أمل عبد السلام، أما الفقرة الرابعة فتتضمن لقاء المفتوح، ويشارك فيه الشعراء الحاضرون، ويدير اللقاء الشاعران: نور الدين نادر، نورا النيلي.

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سيُنشر رابط اللقاء على الصفحة قبل أن بدء الأمسية بنصف ساعة ليتسنى للراغبين متابعه الأمسية.

يقع بيت الست وسيلة بمنطقة الأزهر ملاصقاً من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوى، ومطلاً بواجهته الشمالية الشرقية ( الرئيسية) على حارة الست وسيلة .

وبني المنزل عام (1074 هـ 1664م) كما كتب على إزار كتابى بسقف المقعد يشير إلى أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفى أولاد محمد الكنانى وهما من شيدا هذا المنزل، وأن الست وسيلة هى آخر من امتلكته وهذا المبنى حالياً ملكية المجلس الأعلى للآثار.