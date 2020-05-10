قصور الثقافة المصريه تطلق مسابقة "نساء فاعلات" يوميا فى رمضان.. شروط التقديم

الأحد 10 مايو 2020

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مسابقة "أون لاين" يوميا خلال شهر رمضان المبارك، بعنوان "نساء فاعلات" ضمن احتفالاتها بليالى رمضان الثقافية والفنية ومبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وتهدف المسابقة التى تنفذها إدارة ثقافة المرأة بالهيئة إلى تشجيع البحث والاطلاع والتعرف على نماذج نسائية مصرية رائدة فى مختلف ميادين الحياة ساهمن فى تنمية مجتمعهن ورفعة وطنهن، وتدور كل حلقة عن مجموعة من الإسهامات التى قامت بها إحداهن، والمطلوب من المتسابق ذكر اسمها.



شروط المسابقة

أن يكون المشارك مصرى الجنسية وألا يقل سن المتسابق عن 18 سنة من بداية الإعلان عن المسابقات.

طريقة التقدم

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وعلي المتسابق أن يقوم بتجميع الإجابات الصحيحة – فى ورقة - لجميع حلقات المسابقة وتصوريها وإرسال (الصورة المصورة) على البريد الإلكتروني للإدارة العامة لثقافة المرأة مرفقًا بها صورة من الرقم القومي، ورقم التلفون.

يتم اختيار الفائزين بناء علي إجمالي الإجابات الصحيحة، وفي حالة التساوي يتم النظر إلي أسبقية إرسال الإجابات وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلي الاقتراع.

تقدم الإجابات في نهاية الشهر المبارك خلال الفترة من 17 مايو حتى 23 مايو، ولن ينظر على الإطلاق إلى الاستمارات المقدمة بعد المواعيد المحددة، وترسل الإجابات مجمعة على ايميل الإدارة العامة لثقافة المرأة ([email protected]).

الجوائز

الجائزة الاولى 1500ج الجائزة الثانية 1250ج الجائزة الثالثة 1000ج