تعرف على رد فعل آسر ياسين بعد جلوسه على كوباية شاي في مسلسل " بـ 100 وش"

الأحد 10 مايو 2020

في الحلقة السادسة عشر من مسلسل " بـ 100 وش" يظهر مشهد لعمر " آسر ياسين" يتحدث مع " نجلاء" دنيا ماهر، ويقنعها بأخذ فلوسها و يسند على " الترابيزة" ولم يظهر ماذا حدث وشارك آسر ياسين متابعيه بملاحظة ماذا حدث فى المشهد عبر حسابه على تويتر.



وكانت الملاحظة التي أعاد نشرها آسر ياسين، كالتالى:" قعد على كوباية الشاي ومش بعيد يكون اتلسوع وكمل تمثيل المشهد عادي ومحسسش العصابة ولا حسسنا إنه بيحترق والجميل انه محسسش نجلاء اكمنها يعني لا ليها قريب ولا حبيب ولا غريب"، وعلق آسر ضاحكا:"بنجتنى".

آسر ياسين

Advertisements

وبدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "بـ 100 وش"، بنجاح " فتحى" مصطفى درويش باسترجاع أموال نجلاء "دنيا ماهر" من أموال الموظف المرتشى الذى أخذ نصيبها من عملية نصب "عم غزال"، وبعد عودة فتحى بالأموال ترتسم السعادة على وجهها بعد فترة من الحزن والاكتئاب، ولكن فرحتها لم تدم طويلا ليصلها مكالمة من ظابط شرطة يبلغها بضرورة الذهاب إلى القسم للتحقيق معها لشك أقارب "عم غزال" فيها وأنها من سرقت الأموال.

وفى المشهد الثانى يبلغ كل من عمر "آسر ياسين" وسكر " نيللى كريم " بأنهما يريدان أخذ أموالها لبدء عملية نصب جديدة والحصول على ضعف الأموال، ولكن عند ذهاب نجلاء إلى القسم يقوم أفراد العصابة بتقسيم أموالها على أنفسهم.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.