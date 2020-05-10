ما الذى يبكى كاتى بيرى فى حملها.. وما هي رسالتها للأمهات؟

الأحد 10 مايو 2020

خطفت النجمة العالمية كاتي بيري البالغة من العمر ( 35 عام ) أمس الأنظار نحوها بمجرد ظهورها في "SHEIN Together وهو حدث ضخم في محاولة لجمع الأموال لدعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " ، حيث قدمت عددا من أشهر اغنياتها التي يعشقها جمهورها .



خلال الحدث ، تحدثت كاتي عن حملها قائلة " أبكي عندما أنظر إلى أصابع قدمي أو أبكي عندما أقوم بمهام بسيطة ... أعتقد أن ذلك بسبب الهرمونات" .. كما أننى حقا لست معتادة على التواجد مع الكثير من الناس في مكان ضيق أو صغير لفترة طويلة .. فأنا عادة علي الخروج لأغلب الوقت " .

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ووجهت كاتي بيري رسالة لكل الأمهات فقالت: "أتمنى لجميع الأمهات عيد أم سعيد وأنا متحمسة للغاية..وأعتقد أنني حقا مستعدة للانضمام إلى ناديكم " .

يذكر أن كاتي بيري أعلنت أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل " Daisies" وقد قررت بيري البالغة من العمر ( 35 عام ) أن تطلقها يوم 15 مايو الجاري، و أغنية " Daisies " هي واحدة من أغنيات البوم كاتي بيري الخامس و الذي يحمل اسم " KP5 " والمقرر أن يتم إطلاقه قريبا ، وقد نشرت كاتي بيري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " الصورة الترويجية لأغنيتها الجديدة " Daisies " حيث ظهرت كاتي و هي تنظر لأعلي و تبتسم أثناء الاستلقاء وسط الزهور.