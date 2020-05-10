أحمد زاهر يكشف كواليس إصابته فى يده أثناء تصوير مشهد بـ"البرنس"

الأحد 10 مايو 2020

حقق النجم أحمد زاهر نجاحاً جماهيرياً في الموسم الرمضانى الحالي، من خلال شخصية "فتحى" الذى يجسدها في مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يعرض طوال أيام شهر رمضان على قناة dmc، وفرض زاهر نفسه على الموسم الرمضانى وأصبح من أبرز نجوم دراما رمضان، فى ظل تقمصة لأداء الشخصية المليئة بالشر والكذب والغل والكراهية.

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وكشف أحمد زاهر عن إصابته في يده أثناء تصوير مشهد من ضمن مشاهد مسلسل "البرنس"، خلال لقائه في احدى البرامج التليفزيونية، وقال أن أصيب في يده إصابة أدت إلى قطع في إصبعين من يده بعد اندماجه في شخصية "فتحى" الذى يجسدها خلال الأحداث، واستغل الموقف وقتها بعمل أشياء لم يكن متفق عليها مع مخرج العمل محمد سامى منها تدخينه لسيجارة أثناء المشهد وغيره، ومن ضمن المشاهد الصعبة أكد زاهر أن جميع المشاهد "ماستر سين"، وجميع الممثلين في المشاهد بالنسبة لهم أهم مشهد، لافتاً إلى أن هناك كيميا رهيبة بينه وبين مخرج العمل محمد سامى.

أحمد زاهر فى مسلسل "البرنس" يثبت أنه ممثل من العيار الثقيل، وأنه بمجرد توافر الشخصية التى تحمل قماشة ومساحة كبيرة من التمثيل يكون على قدر الحدث ويلفت الأنظار إليه وهذا ما حدث فى البرنس" الذى يعد مباراة تمثيلية مثيرة بين كل الفنانين المشاركين فيه.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.