هيفاء وهبي تحذر محبيها من حملة تهكير.. والمصدر معروف

متابعة بتجـــــــرد: حذرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محبّيها من تلقي رسائل تتضمن روابط غريبة عبر رسائل “إنستغرام” و”مسنجر”.

وأشارت هيفاء وهبي في منشور عبر خاصية القصص القصيرة في موقع “إنستغرام” أن أحدهم يحاول تهكير هواتف محبّيها بغية الإستيلاء على محتواها.

وجاء في منشور هيفاء: “ما حدا من الفانز أو الأصدقاء يفتح لينكات غريبة عمتنبعت على DM ومسنجر، لأنه في حملة لتهكير هواتفكم والاستيلاء على محتواها وأكيد مفهوم مين مصدرها!”.

وكان المحامي ياسر قنطوش الموكل من هيفاء وهبي قد أعلن تحرير محضر بحق مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن المعروف باسم محمد وزيري.

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وأشار فيه إلى أن الفنانة عهدت إلى الأخير بأن يحل محلها وينوب عنها في ما يتعلق بالتفاوض بشأن حفلاتها وأفلامها وأعمالها التلفزيونية والدعائية وبتوقيع العقود الخاصة وقبض بدلاتها وتقديم الإيصالات الناتجة عن ذلك.

وذكرت تقارير إعلامية أن المبالغ الضائعة على وهبي تفوق 63 مليون جنيه مصري أي ما يعادل نحو 3.6 ملايين دولار أمريكي.