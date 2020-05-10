كاردي بي: إنستغرام نافذتي على الجمهور

متابعة بتجــــــــرد: اعتبرت المطربة الأمريكية كاردي بي تطبيق إنستغرام نافذتها التي تطل منها على الجمهور، عندما تكون بعيدة عن المسرح والغناء.

وقالت بي إنها تشعر بالضيق من الحجر الصحي في المنزل لأنها تحب الانطلاق والتردد على المطاعم، ولكنها تعتبر نفسها أسعد حالاً من كثير من الفقراء الذين تضرروا من إجراءات مجابهة فيروس كورونا.

وأضافت أن أهم ما في الحجر الصحي أنها في منزلها ومع زوجها المطرب أوفسيت، وابنتهما كالشر، وهو ما يجعلها هادئة نوعاً ما، مشيرة إلى أنها عندما تشعر بالملل، تقوم بعمل جلسات تصوير ونشر الصور على موقعها عبر إنستغرام للتواصل مع جمهورها.

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وأوضحت أن الصلة بينها والجمهور لا تقتصر على الغناء فقط، لأنها تحب أن يشاركها كل تصرفاتها وحالاتها، ولكن بعيداً عن أسرتها، داعية الجميع إلى احترام حياتها الخاصة، والتركيز على ما تقدمه من أغانٍ.

في سياق متصل، قالت كاردي إن الجوائز بالنسبة لها أمر جميل، ولكنها لا تسعى إليها، بل تأتي هي إليها محصلة لاجتهادها في العمل وحرصها على أن تكون نغمة مختلفة وسط طوفان المطربات على الساحة الفنية في العالم.

ونالت المطربة الأمريكية عشرات الجوائز رغم عمرها الفني القصير من بينها جائزة غرامي، 7 جوائز بيلبورد، و5 أرقام عالمية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.