وريث دوقية لوكسمبورغ يرزق طفله البكر

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الأسرة الحاكمة في لوكسمبورغ والحكومة الأحد ولادة الطفل الأول لوريث الدوق الأكبر الذي قد يصل إلى رأس الدولة في المستقبل.

وأعلنت حكومة لوكسمبورغ في بيان صحافي أن الطفل الأول للزوجين الوريثين، وهو الحفيد الخامس للدوق الأكبر هنري (والصبي الرابع) ولد الأحد بعد الساعة الخامسة بقليل.

وسمي الطفل شارل جان فيليب جوزيف ماري غيوم، وهو ابن ولي العهد الأمير غيوم وزوجته ستيفاني.

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ويزن الطفل 3,190 كلغ ويبلغ طوله 50 سنتيمتراً.

وقال بلاط الدوقية الكبرى في بيان «الأميرة والطفل بصحة جيدة» مضيفاً أن الزوجين “يتطلعان إلى إظهاره للجمهور”.

وأوضحت الحكومة “سيتم إطلاق 21 طلقة من مدافع نصبها الجيش على مرتفعات فورت ثونغن لمناسبة ولادة الطفل”.