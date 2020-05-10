أريانا غراندي: أعيش حالة حب

متابعة بتجـــــــــرد: اعترفت المطربة الأمريكية أريانا غراندي، أنها تعيش حالة حب جديدة حرصت على التلميح لها في كليب أغنيتها الأخيرة Stuck With U التي غنتها دويتو في حفل افتراضي مع المطرب الكندي جاستن بيبر.

وكانت غراندي (26 سنة)، قد أظهرت أفراد أسرتها في الفيديو قبل أن تختتمه بالرقص مع شخص ظهر وجهه للحظة في النهاية، ما جعل البعض يشير إلى أنه خبير العقارات في لوس أنجلوس دالتون جوميز.

الطريف أن الأغنية تتحدث عن ضرورة الارتباط والالتصاق بالأشياء التي تحبها سواء كان ذلك مشروباً أو حيواناً أليفاً أو أفراد الأسرة أو شخصاً تحبه في ظل الحجر الصحي الذي فرض على الجميع البقاء في المنزل.

وكانت قصة الحب بين المطربة الشابة وجوميز قد بدأت منذ عدة أشهر وسط تكتم شديد منها، قبل أن تعترف أخيراً.

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وكانت الشائعات قد ربطت لفترة قصيرة بين جوميز والمطربة مايلي سايروس.

بالمقابل فإن غراندي ارتبطت بعلاقات عديدة من بينها ارتباط لفترة قصيرة مع مايكي فوستر، وقصة حب بين صعود وهبوط مع النجم الكوميدي بيتي ديفيدسون، قبل أن تكتب النهاية الحزينة لها بعد أن وجهت له كلمة شكر على كل اللحظات الجميلة التي قضتها معه.

أما الدراما الحقيقية في حياة النجمة الأمريكية فتتمثل في حب حياتها المطرب ماك ميلر، الذي لقى حتفه بسبب جرعة زائدة من المخدرات في عام 2018.