نيكول سابا “متأثرة” بفيديو من الحجر المنزلي.. وما علاقة فيروز؟

متابعة بتجــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية نيكول سابا فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” من الحجر في منزلها الجبلي في لبنان. وظهرت نيكول سابا في الفيديو تستمع إلى أغنية “طريق النحل” للسيدة فيروز واكتفت في تعليقها عليه بكلمة “متأثرة”. تجدر الإشارة إلى أنه يعرض لـ نيكول سابا خلال موسم رمضان الحالي مسلسل “مذكرات عشيقة سابقة”، وذلك بعد عرض العمل عبر عدّة فضائية عربية لأكثر من مرّة. على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا لطرح أغنية جديدة، ستحمل مفاجأة كبيرة لجمهورها لتعوّض عن فترة غيابها عنهم.

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