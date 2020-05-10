88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الأحد 2020/5/10 07:17 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/5/10 07:17 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الإصابات 2767. وسجلت الوزارة 32 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1734. وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصبح بذلك عدد الوفيات الكلي 109 وفيات. وقالت الوزارة إنه تم فحص 2233 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 127153.

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